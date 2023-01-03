Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi'ndeki bir pet shop mağazasında uyuşturucu kullanıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, iş yerine düzenlediği operasyonda, bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan Muhammed Eren K, Bülent B. ve Uğur K'nin "uyuşturucu madde kullanmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "kasten yaralama", "hırsızlık" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması" gibi 41 suçtan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca 4 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak suçundan" işlem başlatıldığı öğrenildi.

