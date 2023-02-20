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Konya’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı

20.02.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Akşehir ilçesinde 3 ayrı ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı ve sokak satıcılığı yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Konya’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, gençleri zehirlemek için uyuşturucu sevkiyatı ve sokak satıcılığı yapan şahıslarla ilgili yapılan ihbarları titizlikle değerlendiriyor. Narkotik ekipleri, bir yolcu otobüsünde muavin olarak çalışan M.K.’nin uyuşturucu madde kullandığı ve üzerinde uyuşturucu olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine otobüsü takibe aldı. D-300 uygulama noktasında durdurulan otobüsün muavini M.K.’nin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, otobüs ile Afyonkarahisar’dan Konya’ya yolculuk eden M.D. isimli kadın ile A.K. isimli adamın üzerinde de uyuşturucu madde olduğunun ihbar edilmesi üzerine otobüsü D-300 uygulama noktasında durdurdu. Otobüste yolculuk eden M.D. ile A.K.’nin üst aramasında 1 gram metamfetamin, 49 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Narkotik ekipleri son olarak, Antalya’dan Akşehir’e seyahat eden bir otobüste bulunan İ.K. ve H.A. isimli şahısların üzerinde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine takibe aldığı otobüsü de Antalya yolu Engili Mahallesi yol kavşağında durdurdu. Otobüste bulunan İ.K. ve H.A.’nın üst aramasında 2 gram kağıda emdirilmiş sentetik (LSD) uyuşturucu ele geçirildi.

Her 3 ihbarda gözaltına alınan M.K., M.D., A.K., İ.K. ve H.A. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yapıldı.


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