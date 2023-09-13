YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 11 kişi tutuklandı

Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 11 kişi tutuklandı

13.09.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 11 kişi tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte uyuşturucu ticareti yapanlar ile torbacılara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, aralarında il dışından gelenlerin de olduğu çok sayıda şüphelinin ev ve iş yerleri tespit edildi.

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan operasyonlarda, 6 kilo 750 gram eroin, 8 bin 543 uyuşturucu hap ve 600 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de bin 727 özel öğrenci eğitime başladıBalıkesir’de bin 727 özel öğrenci eğitime başladı
Kuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret ettiKuş Cenneti’ni yaz döneminde 50 bin kişi ziyaret etti
İş kazası konusunda uyardığı makinede kaza geçirip hayatını kaybettiİş kazası konusunda uyardığı makinede kaza geçirip hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Konya uyuşturucu

Konya Namaz Vakitleri 13 Eylül Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:23
Öğle
12:51
İkindi
16:23
Akşam
19:10
Yatsı
20:27

Konya Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Çarşamba

Elçin eczanesi
Tuzlukcu
Taşkent eczanesi
Taskent
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Köseoğlu ferah eczanesi
Guneysinir
Gülçin eczanesi
Halkapinar
Çumra eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.