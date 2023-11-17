Konya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde piyasaya uyuşturucu süren ve sevkiyatını yapan kanalların tespitine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, yaklaşık 24 bin adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok miktarda suç unsuru para ele geçirilirken, 1’i kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçlarından işlem başlatıldı.

