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Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 kardeş tutuklandı

11.01.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Karatay ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir matbaada uyuşturucu bulunduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, iş yerine düzenlediği operasyonda, 6 bin 48 sentetik hap buldu.

İş yeri sahipleri Mustafa A. ile kardeşi Halil A'nın Uluırmak Mahallesi'ndeki evlerinde de arama yapan ekipler, 171 uyuşturucu hap ile bir miktar eroin, kokain, esrar ve bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Konya uyuşturucu matbaa

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