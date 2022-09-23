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Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

23.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 13 bin 776 uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Akşehir çevre yolundaki rutin yol uygulamasında şüphe üzerine 2 aracı durdurmaya çalıştı.

Bir sürücü "Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışınca, polis ekipleri havaya ve lastiklerine ateş ettiği aracı durdurdu.

Hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde 2 araçta yapılan aramada, 13 bin 776 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçlarda bulunan E.G, Ç.G, G.I, C.G, C.I. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G, Ç.G, G.I, C.G. tutuklandı, C.I. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Akşehir uyuşturucu

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