Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı

Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent girişindeki iki araç şüphe üzerine durduruldu.

Hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada araçların çeşitli yerlerinde 4 kilo 900 gram eroin bulundu.

Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde bir evde, Akşehir ilçesinde ve trafik uygulamalarında 2 araçta yapılan aramada ise 190 uyuşturucu hap, 15 gram sentetik uyuşturucu ve 4 gram esrar ele geçirdi.

Çalışmalarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

