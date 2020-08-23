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Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza

KONYA HABERLERİ  | 23.08.2020 17:21 | Son Güncelleme

Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yaban keçisi avı yaptığı iddia edilen iki avcıya, toplam 61 bin 998 liralık ceza kesildi.

Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, Seydişehir ilçesinde, Jandarmanın da verdiği destekle yürütülen av koruma faaliyeleri sırasında, iki kişinin yaban keçisi avı yaptığını tespit etti.

Milli Parklar ekipleri, suçüstü yakaladıkları iki kişiye, toplam 61 bin 998 liralık idari para ve tazminat cezası uyguladı.

Avda kullanılan araç ile yarı otomatik av tüfeğine, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi amacıyla el konulduğu öğrenildi.

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