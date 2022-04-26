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Konya'da yakalanan FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı adliyede

26.04.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yakalanan FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı adliyede

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski Konya Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Ö, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve 23 Nisan'da polis ekiplerince yakalanan Neyzen Ö. (56) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Yaklaşık 6 yıldır firari olan Neyzen Ö'nün, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki semt pazarına her cumartesi günü gittiğinin belirlendiği, 42 CBS 42 plakalı otomobilde gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis ekiplerine kardeşi A.Ö'nün kimliği gösteren Neyzen Ö'nün, çelişkili bilgiler vermesi üzerine alınan parmak izinden gerçek kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

Neyzen Ö, 2009-2011'de başsavcı vekili, 2011-2014'te Konya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmıştı.

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