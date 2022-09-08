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Konya'da yakınlarından şiddet gördüğünü iddia eden görme engelli şikayetçi oldu

08.09.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yakınlarından şiddet gördüğünü iddia eden görme engelli şikayetçi oldu

Konya'da yakınları tarafından şiddet gördüğünü iddia eden görme engelli kişi, suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, kent merkezinde yaşayan Sebahattin Arabacı (62) aralarında daha önceden husumet bulunan 3 yakını tarafından darbedildi.

Bunun üzerine darp raporu alan Arabacı, şüpheliler hakkında şikayette bulundu.

Şüphelilerin ifadelerinin alındığı, savcılığın başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Arabacı, yaptığı açıklamada, daha önce de benzer davranışlar gördüğünü ancak şikayetçi olmadığını söyledi.

Olay günü kendisine hakaret ve küfür edilince şüphelilerin evinden gitmesini istediğini anlatan Arabacı, bunun üzerine darbedildiğini öne sürdü.

Arabacı, başlattığı hukuki mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.

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Şikâyet Konya darp görme engelli

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