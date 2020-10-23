Konya'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Meram ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Kürden Mahallesi Yalıköşk Sokak'ta Suriyeli bir ailenin oturduğu iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aile üyeleri, yangın büyümeden kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın çevreye yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınırken ölen yada yaralanan olmadı. İkinci katı ve çatısı yanan ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

