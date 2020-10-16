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Konya'da yanan otomobilin sürücüsünü benzin istasyonu çalışanı kurtardı

KONYA HABERLERİ  | 16.10.2020 13:10 | Son Güncelleme

Konya'da yanan otomobilin sürücüsünü benzin istasyonu çalışanı kurtardı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, trafik ışıklarında beklerken alev alan otomobilin sürücüsünü, çevredeki benzin istasyonunun çalışanı ve vatandaşlar kurtardı.

Trafik ışıklarında bekleyen sürücü Mehmet Şen (60), gaz kaçağı olduğu iddia edilen otomobilinde sigarasını yakmak isteği sırada yangın çıktı.

Alevler bir anda aracı sararken, çevredeki petrol istasyonunun çalışanı Mehmet Gölçük, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Gölçük ve çevredekiler, sürücü Şen'i araçtan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, Şen hafif şekilde yaralandı.

Yaralı sürücü, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yanan otomobili söndürmek için yangın tüpü ile müdahale eden benzin istasyonu çalışanı Gölçük, "Benzin istasyonunda pompacı olarak çalışıyorum. Bir anda otomobilin alev aldığını gördüm. Hemen yangın tüpünü aldım. Kapıyı açtım. Sürücünün üzerindeki alevleri söndürdüm. İnsanlık görevimi yerine getirdim." diye konuştu.

Benzin istasyonu işletmecisi Ahmet Ercan ise personeli ile gurur duyduğunu belirterek, "İstasyonlarda pompa görevlileri yangın ve ilk yardım eğitimi alıyorlar. Bu yangına da ilk bizim personelimiz iştirak etmiş ve müdahale ederek şoförü kurtarmış. Ben çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum ve onu da tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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