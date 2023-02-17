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Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü

17.02.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yangın çıkan müstakil evin çatısının çökmesi sonucu depremzede oldukları öğrenilen 7 yabancı uyruklu hayatını kaybetti.

Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak'ta, biri misafir iki Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında, evin çatı katı çöktü. Söndürme çalışmalarının ardından, olay yerine gelen iş makineleriyle evin enkazı kaldırıldı.

Ekipler, depremzede oldukları ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden kente geldikleri öğrenilen aynı aileden 7 kişinin cesedine ulaştı.

Öte yandan, evde kiracı olarak oturan aileden iki kişi de yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince enkazdan alınan cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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