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Konya’da yaralı olarak bulunan baykuş ve bıldırcın kılavuzu koruma altına alındı

KONYA HABERLERİ  | 04.05.2020 12:38 | Son Güncelleme

Konya’nın iki farklı ilçesinde yaralı olarak bulunan baykuş ve bıldırcın kılavuzu koruma altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.

Konya’nın iki farklı ilçesinde yaralı olarak bulunan baykuş ve bıldırcın kılavuzu koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Konya Şubesi ekipleri, Karatay ilçesine bağlı Karaaslan Mahallesinde bir kişinin uçamaz vaziyette baykuş bulduğu bilgisinin verilmesi üzerine belirtilen adrese gitti. Milli parklar görevlileri, kanadından yaralı olduğu tespit edilen baykuşu vatandaştan teslim aldı. Görevliler, Meram ilçesine bağlı Hatıp Mahallesinde ise gözünden yaralı bulunan bir bıldırcın kılavuzunu adrese giderek teslim aldı. Baykuş ve bıldırcın kılavuzunun muayene ve tedavilerinin yapılması maksadıyla Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildiği, tedavilerinin bitirilmesinin ardından tekrar tabiata bırakılacağı bildirildi.

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