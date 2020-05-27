Konya’da yarılı pelikan koruma altına alındı

Konya’nın Çumra ilçesinde, yaralı halde bulunan pelikan tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Yörük Cami Mahallesinde bir vatandaş tarafından uçamayan bir pelikan bulunduğu bilgisinin haber verilmesi üzerine verilen adrese gitti. Milli park görevlileri, pelikanın kanadından yaralı olduğunu tespit etti. Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine muayene ve tedavi edilmek üzere teslim edilen pelikanın, iyileşmesi sonrasında yeniden tabiata bırakılacağı bildirildi.



