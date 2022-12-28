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Konya'da yaşlı kadının öldüğü kazada sürücünün aldığı cezaya tepki

28.12.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yargılandığı davada sürücüye 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hayatını kaybeden kadının yakınları tepki gösterdi.

Konya'da yaşlı kadının öldüğü kazada sürücünün aldığı cezaya tepki

Ahmet Yanılmazer, AA muhabirine, bugün 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, annesinin ölümüne neden olan sürücü Burcu Çakıoğlu'na 3 yıl 9 ay hapis cezası verildiğini söyledi.

Karara tepki gösteren Yanılmazer, "Annemizin hayatını kaybettiği olay bir trafik kazası değil, cinayettir. Biz verilen cezayı yeterli bulmuyoruz." dedi.

Trafik bilirkişi raporunda annesinin ihlal ettiği herhangi bir trafik kuralının bulunmadığı kanaatine varıldığını aktaran Yanılmazer, "Kimsenin benim yerimde olmasını istemem. Çok zor bir durum. Yaşadığımız acının tarifi yok. İddianame sanık hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanmıştı. Ancak görülen duruşma sonrası sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi, ayrıca cezada iyi hal indirimi uygulandı. Verilen bu karar sanık için ceza mı? Ödül mü? gerçekten anlayamadık. Biz verilen karara itiraz edeceğiz. Bu konuda yüce Türk adaletimize güveniyorum. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

OLAY

Burcu Çakıoğlu (36) idaresindeki 42 RA 084 plakalı otomobil, 20 Ekim'de Ayanbey Mahallesi Mecidiye Sokak'ta, yolun kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74) çarpmıştı. Ağır yaralanan Yanılmazer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hastane ve polis raporlarında ehliyetsiz sürücü Çakıoğlu'nun kaza anında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilmişti. Çakıoğlu'nun "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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