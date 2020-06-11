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Konya’da yeniden açılan kafe ve kıraathanelerin dezenfeksiyonu yapılıyor

KONYA HABERLERİ  | 11.06.2020 15:27 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında yeni normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmet vermeye başlayan kafe ve kıraathaneler ile önümüzdeki günlerde açılması planlanan internet kafe ve oyun salonlarının dezenfeksiyonunu gerçekleştiriyor.Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını kapsamında normalleşme sürecinde açılan iş yerlerinin dezenfeksiyonunu yapıyor.

Konya’da yeniden açılan kafe ve kıraathanelerin dezenfeksiyonu yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında yeni normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmet vermeye başlayan kafe ve kıraathaneler ile önümüzdeki günlerde açılması planlanan internet kafe ve oyun salonlarının dezenfeksiyonunu gerçekleştiriyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını kapsamında normalleşme sürecinde açılan iş yerlerinin dezenfeksiyonunu yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açıklanan normalleşme takvimiyle birlikte belirli şartlar altında yeniden hizmet vermeye başlayan kafe ve kıraathanelerin ayrıca önümüzdeki süreçte açılması planlanan internet kafe ve oyun salonlarının dezenfeksiyonunu gerçekleştirdiklerini belirtti. Şehir genelindeki kıraathane, kafe, internet kafe ve oyun salonları olmak üzere 340 iş yerine dezenfeksiyon hizmeti verdiklerini ifade eden Başkan Altay, normalleşme sürecinde bütün vatandaşlardan kontrollü sosyal hayata uymaları çağrısını yineledi. Yoğun olarak kullanılan sosyal alanlarda vatandaşların sağlığı için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Başkan Altay, yeniden hizmet vermeye başlayan iş yeri sahiplerine de hayırlı işler temennisinde bulundu. İş yerleri dezenfeksiyon yapılan esnaf da Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konya’da yeniden açılan kafe ve kıraathanelerin dezenfeksiyonu yapılıyor

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