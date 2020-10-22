Konya’da yerel düzey masabaşı deprem tatbikatı yapıldı

Konya’da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerel düzey masabaşı deprem tatbikatı yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen tatbikata, video konferans yöntemiyle il koordinasyon kurulu üyeleri ile çalışma grubu yöneticileri katıldı. Yapılan tatbikatta deprem genel değerlendirilmesi ve kurum yöneticilerinin yaşanan depremle alakalı yapacakları çalışmaları ile iletişim ve koordinasyonun nasıl güçlendirileceği konuları konuşuldu.

Masabaşı tatbikatında ayrıca Konya Afet Müdahale Planı afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak tüm güç ve kaynakları yerel düzeyde planlamak, bu güç ve kaynakların olay bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak gibi konular da ele alındı.

Programda konuşan Vali Vahdettin Özkan, Türkiye’de hükümet düzeyinde, afet öncesi ve sonrasında yapılacak planlamaların AFAD tarafından yürütüldüğünü söyledi. İçişleri Bakanı’nın koordinasyonunda AFAD’ın tüm birimleri kontrol altına aldığını ifade eden Vali Özkan, “Afet esnasında hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale etme, daha sonra da meydan gelen hasarları bertaraf etmek üzere bütün araçları etkin hale getirmek, iyi bir iletişim sisteminin kurulması ve etkin bir koordinasyonun sağlanması plan haline getirilmiş durumda. Daha önce muhtelif kurumlar tarafından yürütülen bu faaliyetler özellikle AFAD koordinasyoluğunda afetle mücadele planı yapıldı. Bu gerçekten bütün sektörleri kapsayan afet öncesindeki bütün riskleri analiz eden ve bu riskleri bertaraf edecek yol ve yöntemleri kendisinde barındıran bir plan” ifadelerini kullandı.



