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Konya’da yoğun sis kazaları beraberinde getirdi

19.12.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 3 gündür etkili olan yoğun sis trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Kazalarda 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya’da yoğun sis kazaları beraberinde getirdi

Edinilen bilgiye göre, özellikle ilçe merkezinde yoğun sis dolayısıyla görüş mesafesinin düşmesi sonucu son 24 saat içerisinde çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Gece yarısı Antalya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada kaldırım üzerindeki park halinde olan otomobile çarparak yanındaki giysi toplama kumbarasını deviren sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Park halindeki otomobile çarparak maddi hasara yol açan sürücünün kimliği kent güvenlik yönetimi bilgi sistemi kameraları ile güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından tespit edildi. Akşam saatlerinde Mevlana Caddesi üzerinde yaşanan kazada ise hafif ticari aracın park halindeki bir otomobile arkadan çarpması sonucu araç içerisindeki 3 kişi yaralandı. Beyşehir-Bademli Mahallesi yolu üzerindeki KYK Kız öğrenci yurdu yakınlarında ise seyir halindeki otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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