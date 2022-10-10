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Konya'da yol uygulamasında uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi tutuklandı

10.10.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yol uygulamasında uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi tutuklandı

Konya'da yol uygulamasında uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişi tutuklandı

Konya'da yol uygulamasında 1 kilo 286 gram sentetik uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'ya uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu sürenlerin tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Narkotik ekiplerince uygulama noktasında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, araca zulalanmış 1 kilo 286 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki Mehmet Ali Y. ve Mehmet Ali D. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak" suçlarından tutuklandı.

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