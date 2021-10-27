YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da yoldan çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi öldü,1 kişi yaralandı

Konya'da yoldan çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi öldü,1 kişi yaralandı

27.10.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yoldan çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi öldü,1 kişi yaralandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde yoldan çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Ormanözü Mahallesi'nden ilçe istikametine giden Merve Karakuş yönetimindeki 67 TC 307 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Karakuş ile Fadime Aksoy ve Fatoş Karakuş, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Fadime Aksoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, sürücü Karakuş ve Fatoş Karakuş ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fatoş Karakuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı Merve Karakuş ise yapılan ilk müdahalesinin ardında Konya'ya sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNERBeren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldüBeren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü
FETÖ'nün "mahrem rehberlik" yapılanmasına yönelik 12 ilde operasyon: 17 gözaltıFETÖ'nün "mahrem rehberlik" yapılanmasına yönelik 12 ilde operasyon: 17 gözaltı

Konya Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
12:39
İkindi
15:35
Akşam
18:02
Yatsı
19:19

Konya Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

Cumhur Eczanesi
Karatay
Ferda Eczanesi
Selcuklu
Lavanta Eczanesi
Selcuklu
Mete Eczanesi
Selcuklu
Şehirli Eczanesi
Selcuklu
Tuna Eczanesi
Selcuklu
Umut Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.