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Konya'da yöresel tatlar tanıtıldı

27.05.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yöresel tatlar tanıtıldı

Konya'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta çerçevesinde, Konya Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Programda meslek lisesi, halk eğitim merkezi ile olgunlaşma enstitüsü öğrencileri, kadın girişimci ve kooperatifi üyelerince hazırlanan sarma, dolma, su böreği, erişte ve bamya çorbası gibi 50'ye yakın yöresel yemeğin tanıtımı yapıldı.

Yemekler katılımcılara ikram edildi.

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