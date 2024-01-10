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Konya’da zehir tacirlerine operasyon

10.01.2024 14:52 | Son Güncelleme:
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Konya’da polis ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği 2 farklı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya’da zehir tacirlerine operasyon

Gözaltına alınan 3 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri, Meram ilçesi Harmancık Mahallesinde bulunan bir adrese uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, ikamette yaptığı aramada 6 parça halinde 4 bin 550 gram esrar maddesi, 2 kök kenevir bitkisi (3 bin 350 gram), 27 adet uyuşturucu hap maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

ÇEKİCİ ÜZERİNDE KONYA’YA GETİRİLEN KAZALI ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis ekipleri yaptıkları yol uygulamasında ise, kazalı araç taşıyan bir çekiciyi durdurdu. Şoförün hareketlerinden şüphelenen narkotik ekipleri, araçlarda arama yaptı. Çekicinin üzerindeki kazalı aracın içerisine gizlenmiş 6 parça halinde 3 bin gram skunk maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, her operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek’ suçlarından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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