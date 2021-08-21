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Konya'da zemini çöken müstakil evdeki kadın ile torunu yaralandı

21.08.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da zemini çöken müstakil evdeki kadın ile torunu yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde zemini çöken evdeki kadınla 5 yaşındaki torunu yaralandı.

İlçeye bağlı Değirmenci Mahallesi 152852 Sokak'ta Cemal Aktaş'a ait müstakil evin zemini, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Bu sırada içerde bulunan Gülcan Şendoğan (57) ile 5 yaşındaki torunu Asya Şendoğan evin bodrum katına düşerek yaralandı.

Komşuların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılan yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şendoğan ve torununun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.​​​​​​​

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