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Konya'da ziyarete gittiği iş yerinde tüfekle kazara vurulan kişi yaralandı

02.07.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da ziyarete gittiği iş yerinde tüfekle kazara vurulan kişi yaralandı

Konya'da ziyarete gittiği iş yerinde tüfekle kazara vurulan kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ziyarete gittiği iş yerinde kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yunus Ü, ziyaret amacıyla Beyşehir-Seydişehir kara yolunda faaliyet gösteren av tüfeği AR-GE ve tasarımının yapıldığı iş yerine gitti.

Kazayla ateş alan tüfekten çıkan saçmalarla kolu, göğsü ve yüzünden yaralanan Yunus Ü, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yunus Ü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Konya av tüfeği işyeri saçma

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