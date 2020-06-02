Konya'da'da kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Konya'da haberleşme ve enerji nakil kablolarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Selçuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaömerler Mahallesinde 340 metre uzunluğunda haberleşme ve enerji nakil kablosunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yürüttükleri çalışma kapsamında, 42 FM 819 plakalı bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, 340 metre bakır kablo ile bu kabloların kesiminde kullanılan makas ele geçirdi.

Araçtaki M.Y, H.Ç. ve A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin, kent genelinde daha önceden yaşanan 16 farklı kablo hırsızlığının da failleri olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. ile A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.Ç. ise serbest bırakıldı.

