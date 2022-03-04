YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Konya'daki cinayetin şüphelisi Trabzon'da yakalandı

Konya'daki cinayetin şüphelisi Trabzon'da yakalandı

04.03.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki cinayetin şüphelisi Trabzon'da yakalandı

Konya'da 13 gün önce işlenen cinayetin şüphelisi olarak aranan kişi, Trabzon'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat'ta Konya'da meydana gelen olayın şüphelisi Y.B'nin, Yomra ilçesinde olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, olayda kullandığı iddia edilen ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli, Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnaklı Trabzonspor taraftarının hayali gerçek olduŞırnaklı Trabzonspor taraftarının hayali gerçek oldu
İstanbul'da bir kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldüİstanbul'da bir kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyorKonya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 4 Mart Cuma

İmsak
05:20
Sabah
06:44
Öğle
12:38
İkindi
15:47
Akşam
18:22
Yatsı
19:41
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seksi model, Putin’le anısını anlattı! “Bu beni biraz korkuttu”

Seksi model, Putin’le anısını anlattı! “Bu beni biraz korkuttu”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Herkes bu filmleri bekliyordu! Nihayet vizyonda...

Herkes bu filmleri bekliyordu! Nihayet vizyonda...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.