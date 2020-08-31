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Konya’daki devlet üniversitelerinde uzaktan öğretim kararı

KONYA HABERLERİ  | 31.08.2020 18:28 | Son Güncelleme

Konya’da bulunan devlet üniversiteleri, korona virüs salgını sebebiyle 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verdi.Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi aldıkları ortak kararla 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm derslerin uzaktan öğretimle yürütüleceğini açıkladı.

Konya’da bulunan devlet üniversiteleri, korona virüs salgını sebebiyle 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verdi.
Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi aldıkları ortak kararla 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm derslerin uzaktan öğretimle yürütüleceğini açıkladı. Yapılan açıklamada güz döneminde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin tüm akademik birimlerin katkıları ve Konya İl Pandemi Kurulu’nun şehre dair uyarıları ile farklı senaryolar üzerinde yoğun çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. YÖK’ün yayınladığı normalleşme rehberi ve tavsiyeleri doğrultusunda öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari personelin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde bir planlama yapılmasına gayret edildiği ve içinde bulunulan süreç, Sağlık Bakanlığı, diğer ilgili bakanlıklar ve YÖK’ün yönlendirmeleri doğrultusunda ilerleyen dönemlerde yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi.
Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Mevcut veriler ve salgının seyri, bir süre daha riskin devam edeceğini göstermektedir. Bugün itibari ile Konya, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı şehirlerden birisi durumundadır. Ulaşım, barınma, yeme içme gibi öğrencilerimizle ilgili birçok alanın kullanımından kaynaklanacak yoğunluk, bulaş riskinin daha da artmasına sebep olabilecektir. Önümüzdeki yarıyılda, gribal enfeksiyonların artış gösterdiği kış mevsimine girilmesine paralel olarak pandeminin de artabileceği öngörülmektedir. Diğer taraftan, yüz yüze eğitim için gerek duyulan idari personelin, kamu kurumlarında esnek çalışma modelinin yürürlükte olduğu (bazı idari birimlerimizde pandemiye yakalanan personelimizin bulunması, temas halindeki diğer personelimizin de karantinada kalması gerektiği) göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kalacağı ve sunulan hizmetin aksayacağı değerlendirilmektedir. Tüm bunlardan daha önemlisi, aileleri tarafından bizlere emanet edilen öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelimizin sağlığı, kararı almamızda en fazla dikkat ettiğimiz husus olmuştur. 2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verilmiştir. Tüm iç ve dış paydaşlarımıza duyurulur.”

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