YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'daki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Konya'daki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor

18.07.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Konya'daki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Konya'nın Kulu ilçesindeki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Özel Çevre Koruma Sahası statüsünde bulunan gölette, toplu halde yüzlerce ölü martı bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, 500 civarında ince gagalı ve karabaş türü martının öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemelerde ölen kuşlarda ateşli silah izine rastlamayan ekipler, ölümlerin zehirlenme ya da hastalık gibi başka bir nedenle olup olmadığının araştırılması için ölü martı numuneleri alarak Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne teslim etti.

Enstitüdeki araştırma sonucuna göre ölümlerin sebebinin belli olacağı ve buna göre de işlem yapılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konyaspor'un yeni sezondaki isim ve forma sponsoru "arabam.com" sitesi olduKonyaspor'un yeni sezondaki isim ve forma sponsoru "arabam.com" sitesi oldu
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyorKayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kırşehir'de bir kişi kız kardeşini silahla vurarak öldürdüKırşehir'de bir kişi kız kardeşini silahla vurarak öldürdü
Anahtar Kelimeler:
Konya doğa koruma ve milli parklar

Konya Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:35
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:18
Yatsı
21:53
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Morg anıları! Müstehcen kıyafetlerden intikam yumruklarına...

Morg anıları! Müstehcen kıyafetlerden intikam yumruklarına...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.