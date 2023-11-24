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Konya'daki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

24.11.2023 10:41 | Son Güncelleme:
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Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı öne sürülen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

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