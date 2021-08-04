Konya'daki göl ve göletlere 1 milyon yavru sazan balığı bırakıldı

Konya'da, aralarında Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün de yer aldığı 21 göl ve gölete toplam 1 milyon 8 bin pullu yavru sazan balığı takviye edildiği bildirildi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularından 600 bini Beyşehir Gölü sularıyla buluşturuldu.

Konya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Esat Altuntaş, Beyşehir'deki Jandarmaburnu Mevkisi'nde düzenlenen törende, su ürünleri kaynaklarını balıklandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Konya'da bulunan göl, gölet ve baraj göllerinde sazan balığı başta olmak üzere sudak, havuz sazanı, kadife, kerevit, tatlı su kefali türlerinde yılda toplam 544 tonluk üretim yapıldığını kaydeden Altuntaş, ekonomiye yaklaşık 4,5 milyon liralık katma değer sağlamasının hedeflendiğini vurguladı.

Konya'da gün içinde 21 göl ve gölete toplamda 1 milyon 8 bin yavru sazan bırakılacağını dile getiren Altuntaş, şunları kaydetti:

"Balıkların çoğu, yani 600 bini tabii ki Beyşehir Gölü'ne bırakıldı. Beyşehir Gölü'müz sadece Konya'mız için değil, Türkiye'miz için de çok önem arz etmektedir. Burada da balıkçılıktan geçimini sağlayan birçok üreticimiz var. Salımını yaptığımız bu yavru balıkların onlara da çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Balıkçılarımıza yönelik tekne başına desteklerimiz de olmakta, 2021 yılında da bu desteklerimiz devam edecek."

- Bozkır'da baraj ve göletlere 90 bin sazan yavrusu bırakıldı

Bozkır ilçesinde düzenlenen törende de 30 bin yavru balık Çağlayan Göleti'ne bırakıldı.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında Çağlayan Göleti'ne son 6 yıldır, yıllık 3 ile 6 bin arasında balık yavrusu salımı gerçekleştirildiğini dile getirerek "Bu yıl Çağlayan Göleti'mizde plakton oluşumu gerçekleştiği için 30 bin yavru balık salımı gerçekleştirildi. Bozkır Barajı'mız ise bu sene ilk defa su tutmaya başladı. Bu barajımız ilk senesi olması hasebiyle 60 bin balık yavrusu bırakıldı." ifadelerini kullandı.

