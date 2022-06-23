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Konya'daki kazada hayatını kaybeden amatör futbolcunun annesi de yaşamını yitirdi

23.06.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki kazada hayatını kaybeden amatör futbolcunun annesi de yaşamını yitirdi

Konya'da dün polis meslek eğitim merkezindeki (POMEM) mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin kamyonla çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Ahmet Göğerçin idaresindeki 38 ABJ 185 plakalı otomobilin, Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonundan çıkan kamyona arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan Gülcan Göğerçin, tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

- Olay

Oğullarının mezuniyeti için Balıkesir POMEM'deki törene ailesiyle giden Ahmet Göğerçin idaresindeki 38 ABJ 185 plakalı otomobil, Konya'nın Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonundan çıkarken kamyona arkadan çarpmıştı.

Kazada Hasan Göğerçin (23) olay yerinde hayatını kaybetmiş, annesi Gülcan ve babası Ahmet Göğerçin ile mezun olan kardeşi Hakan Göğerçin'in nişanlısı Hilal Çelebi de yaralanmıştı.

Amatör futbolcu Hasan Göğerçin'in cenazesi bugün memleketi Kayseri'nin Tomarza ilçesinde defnedilmişti.

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