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Konya’daki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi

14.11.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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Konya’da otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu meydana gelen 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kazadan bir acı haber daha geldi.

Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan 1 kişi vefat etti, kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Kaza, Cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa S. (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları Fadime Aslan (7), Elif Aslan (14) ve Fadime Azra Atalay’ın (9) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Emine Atalay (32), çocukları H.A. (11), A.C.A. (8), F.A. ve araçta yolcu olarak bulunan C.N.Ö. ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Kazada yaralananlardan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden Emine Atalay’dan da acı haber geldi. Kazada yaralanan ve durumu ağır olan Emine Atalay, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

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