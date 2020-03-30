YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'daki meslek lisesi dezenfektan üretimini haftalık 15 tona çıkardı

Konya'daki meslek lisesi dezenfektan üretimini haftalık 15 tona çıkardı

KONYA HABERLERİ  | 30.03.2020 15:38 | Son Güncelleme

Konya'daki meslek lisesi dezenfektan üretimini haftalık 15 tona çıkardı

Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yüzey temizliği için kullanılan dezenfektan üretim kapasitesini haftalık 15 tona, el dezenfektan kapasitesini ise 2 tona çıkardı.

Milli Eğitim Bakanlığınca koronavirüs önlemleri kapsamında okulların dezenfeksiyonuna yönelik çalışmaları sürüyor.

Okullarda öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını korumak için yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfeksiyon çalışmalarında da öğrenci ve öğretmenler tarafından üretilen dezenfektanlar tercih ediliyor.

Bakanlığın belirlediği 28 mesleki ve teknik anadolu lisesinde, günlük 100 tona yükseltilen kapasiteyle virüslere karşı en hızlı etkiyi gösteren hipoklorit dezenfektan üretimi yapılıyor.
Bu kapsamda Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kimya teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencileri büyük bir özveriyle koronavirüse karşı dezenfektan üretiyor.

Üretim hakkında bilgi veren okulun müdürü Mustafa Sırım, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için üretmeye başladığımız dezenfekte ürünlerini, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da tedarik ediyoruz. Haftalık 15 ton yüzey, 2 ton el dezenfektanı üretim kapasitesine eriştik." diye konuştu.

Öğretmenlerden Fadimana Özdoğan ise üretimleri koronavirüs salgını nedeniyle üretimi arttırdıklarını belirterek, "İlerleyen günlerde okulumuz adına çıkartmış olduğumuz ürünlerin markalaşma çalışmalarına da başlayacağız." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
Anahtar Kelimeler:
Ereğli Konya Meslek Lisesi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Domaniç’te ev yangını

Domaniç’te ev yangını

Konya Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:31
Öğle
13:00
İkindi
16:32
Akşam
19:18
Yatsı
20:35

Konya Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Dayıoğlugil Eczanesi
Karatay
Aydınlık Eczanesi
Selcuklu
Erdoğan Eczanesi
Selcuklu
Karakurt Eczanesi
Selcuklu
Nazar Eczanesi
Selcuklu
Nihal Eczanesi
Selcuklu
Palmiye Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Konya’da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Konya’da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

Süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.