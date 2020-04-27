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Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

KONYA HABERLERİ  | 27.04.2020 22:08 | Son Güncelleme

Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Karakaya Mahallesi'nde Y.B. (37) ile arkadaşı O.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Y.B'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu tarafları yatıştırmak için araya giren Ali Nafi Ekici (50), vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 5 kişi Kadınhanı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından aracıyla kaçan Y.B. Konya kent merkezi girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

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