YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'daki "süt banyosu" görüntülerine ilişkin iki sanığa beraat

Konya'daki "süt banyosu" görüntülerine ilişkin iki sanığa beraat

21.10.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki "süt banyosu" görüntülerine ilişkin iki sanığa beraat

Konya'da süt toplama merkezinde teknedeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişinin beraatlerine karar verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında sanıkların üzerlerine atılı "zehirli madde katma" suçunu işlediklerine dair, kesin ve şüpheden uzak, mahkumiyete yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mütalaada söz konusu videoda görülen kazanın, dezenfektan kazanı olduğunun, üretim aşamasında yer almadığının, içindeki sıvınınsa çoğunluğu su olmak üzere süt artığı olduğunun, bu sıvının "şaka amaçlı" çekilen görüntülerin ardından imha edildiğinin, dolayısıyla insan sağlığını tehlikeye atacak bir durumun oluşmadığının tespit edildiği belirtildi.

Sanık Uğur T. ile Emre S'nin avukatları da müvekkillerinin üzerlerine atılı suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını savunarak, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaa doğrultusunda sanıkların "zehirli madde katma" suçunu işlediklerine dair yeterli delil bulunmaması nedeniyle iki sanığın da ayrı ayrı beraatine karar verdi.

- Olay

Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin kazana doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler Emre S. ve Uğur T, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderilmiş, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.

Şüpheliler hakkında "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne olduDoktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne oldu
PARTNERDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladıDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladı
Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdüKonyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 21 Ekim Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
06:57
Öğle
12:40
İkindi
15:43
Akşam
18:12
Yatsı
19:28

Konya Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Perşembe

Irmak Eczanesi
Karatay
Ulukan Eczanesi
Karatay
Avçil Eczanesi
Selcuklu
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Esen Eczanesi
Selcuklu
Palmiye Eczanesi
Selcuklu
Saygı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.