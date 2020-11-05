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Konya'daki süt toplama merkezinde tepkiye neden olan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

KONYA HABERLERİ  | 05.11.2020 14:47 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin: - "İnsan sağlığını riske atan durumlardan dolayı faaliyetten men edilen firmaya, 13 bin 934 lira idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Var olan sütlerin imhasını ve işletme belgesinin iptalini de gerçekleştireceğiz"

Konya'daki bir süt toplama merkezinde, çalışanlardan birinin, teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, firmanın faaliyetine son verdi ve idari para cezası uyguladı.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntülerin ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine inceleme başlattıklarını söyledi.

Denetimlerin ardından iş yerinin faaliyetine son verildiğini belirten Ergin, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız denetimlerini yaptılar. İnsan sağlığını riske atan durumlardan dolayı faaliyetten men edilen firmaya, 13 bin 934 lira idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Var olan sütlerin imhasını ve işletme belgesinin iptalini de gerçekleştireceğiz."

Öte yandan Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kontrollerin ardından iş yerini mühürlemek için binaya geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen, halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine, söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Firmanın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada da tepkilere neden olan görüntülerdeki kişinin, iş akdinin feshedildiği ve hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.

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