Konya'daki "Sütbank" davası başladı

Şirkete 2014 yılında 132 bin 500 lira yatırdığını ve bunun karşılığını alamadığını iddia eden emekli astsubay Aydemir Özkan ile 76 bin 250 lira yatırdıktan sonra zarara uğradığını öne süren Zeki Ateş, davaya müdahil olma talebinde bulundu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde "süt bankacılığı" modeliyle topladığı paraları ödemediği iddia edilen şirketin eski yönetim kurulu başkanı Orhan Tatlı ile muhasebecisi İrfan Alkan'ın "iştirak halinde dolandırıcılık" ile "resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Sanık İrfan Alkan'ın avukatı da daha sonra detaylı savunma yapacaklarını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, davaya katılma taleplerini reddetti.

Heyet, sanıkların bir sonraki duruşmada, zorla getirme emriyle hazır bulundurulması için talimat yazılmasına, 2006-2016 yılları arasında söz konusu şirket ve sanıklar adına bakanlık sistemine kayıtlı büyükbaş veya küçükbaş hayvan olup olmadığının araştırılmasına, şirkete süt, et besiciliği, buzağı destekleme veya hibe adı altında ödeme yapılıp yapılmadığının incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- "Şirketin bin 300 üyesi mağdur edildi" iddiası

Aydemir Özkan duruşma sonrasında gazetecilere, şirketin kendisi gibi bin 300 üyesinin mağdur edildiğini ve dolandırıldığını öne sürdü.

Adaletin tecelli etmesini istediklerini söyleyen Özkan, şunları kaydetti:

"Emekli ikramiyem ve eşimin babasından kalan tarlanın parası burada hiç oldu gitti. Para yatırdığımızda o günün şartlarında 23 inek hissesi olarak girmiştim. O dönem bana çiftliği gezdirmişlerdi. 5 bin 400 hayvan vardı, günde 45 ton süt üretiliyordu. Bize hayvanların hastalandığıyla ilgili mesaj geldikten sonra çiftlikte yapılan incelemelere bizzat katıldım. Üyelerden 20 bin inek parası toplanmış olmasına rağmen, çiftlikte 5 bin civarında hayvan vardı. Toplanan paraların karşılığında mal alınmamıştı. Mağduriyetler peş peşe geldi. Elimizde 70 milyon değerinde bir çiftlik varken şimdi elimizde boş hisse kağıtları kaldı. Hakkımı arayacağız."