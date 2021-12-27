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Konya'daki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

27.12.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Zeki Y. yönetimindeki 42 GBJ 53 plakalı öğrenci servisi, Beyşehir-Konya kara yolunun 4. kilometresinde devrildi. Kazada yaralanan 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Beyşehir-Isparta kara yolunun 5. kilometresinde 2 minibüs ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri ise buzlanma yaşanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan, Beyşehir ilçe merkezi ve dış mahallelerinde buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

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