Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 50'inci kilometresinde Ramazan Ç. idaresindeki 42 AAL 381 plakalı tır, Halil Çizen yönetimindeki 16 ÇJP 77 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, emekli yarbay olduğu öğrenilen Çizen, olay yerinde hayatın kaybetti, aynı araçtaki eşi Birgül Çizen yaralandı.

Ağır yaralı olan Birgül Çizen ambulansla Konya'daki hastaneye götürüldü.

Tır şoförü gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz