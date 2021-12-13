Konya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İdris Eker'in kullandığı 42 BVU 53 plakalı otomobil ile Derviş Yol (18) idaresindeki plakasız motosiklet, Pınarbaşı Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Hüseyin Çetin ( 21) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Seydişehir Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından vücutlarının çeşitli yerlerindeki kırıklardan dolayı Konya'ya sevk edildi.



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