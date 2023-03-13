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Konya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

13.03.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Hacı Başbadem (53) yönetimindeki 06 BKV 467 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya yolu Gevrekli Mahallesi'nde, Muammer Gürbüzel'in (43) kullandığı 42 ANA 59 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Başbadem'in kullandığı araç şarampole devrildi.

Kazada araçlarda bulunan Şerafettin Gürbüzel (33), Eşref Gürbüzel (24), Enes Şad Başbadem (19) ,Muzaffer Talha Başbadem (22) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hacı Başbadem'in Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreteri olduğu öğrenildi.

Konya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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trafik kazası Konya Seydişehir Otomobil yağış

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