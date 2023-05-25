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Konya'daki "Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" sürüyor

25.05.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da düzenlenen "15. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", "Ana-Dolu Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları" ve "III. Richard" oyunlarıyla devam etti.

Konya'daki "Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" sürüyor

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin 4. gününde, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kazakistan'dan Dariga-Ay Gençlik Tiyatrosu'nun "III. Richard" oyunu sahnelendi.

Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesinde ise Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun (EDT), Milli Mücadele döneminde cephe ve gerisindeki kadın kahramanların anlatıldığı "Ana-Dolu Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları" oyunu seyirciyle buluştu. Oyun yarın da sahnelenecek.

Bugüne kadar 23 ülkeden 140'ı aşkın tiyatro grubunu bir araya getiren festival, 30 Mayıs'ta sona erecek.

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