Konya'dan 4 kıtada 35 ülkeye kapı ve pencere ihracatı

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da ürettiği PVC pencere, kapı ve cam sistemlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan bir firma, sektörün anavatanı Avrupa'da söz sahibi olmak istiyor.

Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'nde 25 yıl önce 3 bin ton kapasiteyle üretime başlayan Kompen A.Ş, yıllar içerisinde bunu 10 katına çıkararak 30 bin tona ulaştı.

Firma, ülkelerin mimari yapıları, coğrafyası ve iklim şartlarına göre gerçekleştirdiği mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarıyla, Avrupa pazarına da ürünlerini ihraç eder duruma geldi.

Tesiste üretilen ürünler, Orta Asya'dan Güney Amerika'ya, Avrupa'dan Afrika'ya dört kıtaya ihraç ediliyor.

Şirketin genel müdürü Erdal Küçükşehir, AA muhabirine, katma değeri yüksek ürünler geliştirerek, ihracatla ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

- "Geniş bir coğrafyaya hitap ediyoruz"

Toplam üretimin yarısını yurt dışına gönderdiklerini dile getiren Küçükşehir, çok geniş bir coğrafyaya hitap ettiklerini vurguladı.

İlk ihracatı 1996 yılında Belçika'ya gerçekleştirdiklerini belirten Küçükşehir, "Geçtiğimiz 25 yıl boyunca 300 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bunun 200 milyon dolarlık kısmını son on yılda gerçekleştirdik. Bugün 35'ten fazla ülkede ürünlerimizi görmek mümkün." dedi.