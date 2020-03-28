YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Konya’dan çalınıp Osmaniye'ye getirilmek istenen 14 büyükbaş hayvan telef oldu

Konya’dan çalınıp Osmaniye'ye getirilmek istenen 14 büyükbaş hayvan telef oldu

OSMANİYE HABERLERİ  | 28.03.2020 09:46 | Son Güncelleme

Kamyonla getirilirken havasızlıktan telef olduğu tahmin edilen hayvanları çaldığı iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, yol kenarında bulunan 14'ü telef olmuş 15 büyükbaş hayvanı Konya'nın Ereğli ilçesinden çaldığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bahçe köyü güzergahında yol kenarında hayvan ölüleri gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ile bölgeye yönlendirilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında 14'ü telef olmuş 15 büyükbaş hayvan buldu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, plakası belirlenen kamyon ile onu takip eden bir otomobili Cevdetiye beldesi yakınlarında durdurdu.

Araçlardaki daha önce benzer suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen M.K, İ.P, A.B, İ.H.T, F.K, A.B. ve A.G. gözaltına alındı.

Hayvanların, kamyonda havasız kalarak telef olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

- "Hayvanlarım gebeydi"

Osmaniye'ye gelen hayvanların sahibi Ethem Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece ahırdan çalınan büyükbaş hayvanlarının 11 kilometre yaya götürüldükten sonra bir kamyona konulduğunun kamera kayıtlarından tespit edildiğini söyledi.

Şüphelilerin Osmaniye’de yakalandığını öğrenince kente geldiğini aktaran Erdoğan, "Hayvanlarımızın canlı bulunduğunu sanıyordum. Fakat araçta sıkışıp havasız kalarak telef olduğunu öğrenince üzüldüm. Bunların hepsi gebeydi. Karınlarında yavruları vardı. Bu hayvanları bu hale getirenlerin gerekli cezayı almasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Konya Osmaniye telef

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencileri sevindirecek haber

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencileri sevindirecek haber

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

Başkan Aydın, “Kastamonu, vaka sayısının en yüksek olduğu il olarak gösterilmek isteniyor”

Başkan Aydın, “Kastamonu, vaka sayısının en yüksek olduğu il olarak gösterilmek isteniyor”

GÜNCELLEME - Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alınması

GÜNCELLEME - Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alınması

Koruyucu yüz siperliği üretiliyor

Koruyucu yüz siperliği üretiliyor

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

Osmaniye Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:20
Öğle
12:45
İkindi
16:16
Akşam
19:01
Yatsı
20:16

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Bedirhan Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Sofuoğlu Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Kadirli
Vatan Eczanesi
Kadirli
Deniz Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi öldü

Osmaniye'de apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi öldü

Apartta yangın: 1 ölü

Apartta yangın: 1 ölü

Halı yüklü tır alev alev yandı

Halı yüklü tır alev alev yandı

Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın memleketinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü

Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın memleketinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.