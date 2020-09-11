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Konya’dan gönderilen temsili Berat Söğüt’te teslim alındı

KONYA HABERLERİ  | 11.09.2020 17:37 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu Payitahtı Konya’dan Osmanlı’nın kuruluş şehri Söğüt’e gönderilen temsili Uç Beyliği Berat’ı, Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri açılış programında Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından teslim alındı.Türkiye Selçuklu Sultanı 3.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu Payitahtı Konya’dan Osmanlı’nın kuruluş şehri Söğüt’e gönderilen temsili Uç Beyliği Berat’ı, Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri açılış programında Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından teslim alındı.
Türkiye Selçuklu Sultanı 3. Alaeddin Keykubat’ın beylik alameti olarak Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’e Uç Beyliği Beratı göndermesinin yıl dönümünde Konya’dan gönderilen temsili berat, Söğüt’e ulaştı. Konya Valisi Vahdettin Özkan ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından Selçuklu Payitahtı Konya’dan Osmanlı’nın kuruluş şehri Söğüt’e gönderilen temsili berat ile sancak, kılıç ve kaftan, Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri’nin başladığı gün Bilecik Valisi Bilecik Valisi Bilal Şentürk’e teslim edildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaeddin Keykubat’tan Osman Bey’e berat gönderilmesinin 722. yılı nedeniyle geçtiğimiz günlerde temsili berat gönderme programı düzenlenmişti.

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