YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Konya’dan Resulayn’a yardım

Konya’dan Resulayn’a yardım

01.02.2021 16:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa ‘ya Konya merkezli bir dernek tarafından hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen gıda kolisi, battaniye, soba ve çeşitli insani yardım malzemeleri, Şanlıurfa AFAD koordinasyonunda Resulayn’daki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde daha önce muhtaçlık kriterleri esas alınarak tespit edilen 150 aileye yönelik, Şanlıurfa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde gerçekleştirilen insani yardım faaliyeti dağıtımına, AFAD personeli yanı sıra Şanlıurfa’ya dernek gönüllüleri de destek verdi.

Şanlıurfa ‘ya Konya merkezli bir dernek tarafından hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen gıda kolisi, battaniye, soba ve çeşitli insani yardım malzemeleri, Şanlıurfa AFAD koordinasyonunda Resulayn’daki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde daha önce muhtaçlık kriterleri esas alınarak tespit edilen 150 aileye yönelik, Şanlıurfa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde gerçekleştirilen insani yardım faaliyeti dağıtımına, AFAD personeli yanı sıra Şanlıurfa’ya dernek gönüllüleri de destek verdi. Konya’da yaşayan hayır sahiplerinin bağışlarıyla temin edilen yardımlar, Resulayn’a bağlı Ummel İhcara Şark, Um Cebre, Şerciyen, El Vasta ve İhvelet Camus köylerinde yaşayan yetimleri bulunan ve engelli olduğu için çalışarak geçimini sağlayamayan 150 aileye dağıtıldı. Gıda malzemelerinin yanında çocuklar için kışlık mont, ayakkabı ve diğer giyim malzemeleri ile oyuncakların da yer aldığı insani yardımlar tek tek ailelere teslim edilirken, çıplak ayakla gezen çocukların ayakkabı ve mont sevinçleri duygusal anlar yaşattı. İnsani yardımlar kapsamında haneleri ziyaret eden AFAD ve insani yardım kuruluşu temsilcileri, evlerinde soba ve yakacakları bulunmayan 20 aileye soba ve yakıt desteği de sağladı.
Yardımların evlerine kadar ulaşmasından duydukları mutluluğu dile getiren Resulayn halkı, Türkiye’den kendilerine destek olan hayır sahipleri başta olmak üzere yardımları bizzat kendilerine ulaştıran çalışanlara teşekkür ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:21
Öğle
12:43
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:13

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Arslan Eczanesi
Merkez
Açanal Eczanesi
Haliliye
Bilgin Eczanesi
Haliliye
Pınar Eczanesi
Haliliye
Ekinci Eczanesi
Karakopru
Buşmak Eczanesi
Akcakale
Kural Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Konya’dan Resulayn’a yardım

Konya’dan Resulayn’a yardım

Şanlıurfa'da çaldığı antika eşyaları mağaraya saklayan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da çaldığı antika eşyaları mağaraya saklayan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'daki yangında itfaiyenin alevlerin arasından çıkardığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'daki yangında itfaiyenin alevlerin arasından çıkardığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da tır ve otomobilde 117 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da tır ve otomobilde 117 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.