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Konya'dan Suriye'ye 2 tır giyim yardımı

KONYA HABERLERİ  | 30.06.2020 19:10 | Son Güncelleme

Konya'dan Suriye'ye 2 tır giyim yardımı

Konya'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konya Şubesi ile Mehir Vakfı'nın "Yolun İyilik Olsun" kampanyası kapsamında temin edilen 2 tır kıyafet Suriye'ye ulaştırılmak üzere Hatay'a gönderildi.

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Mehir Vakfı Genel Merkezi önünde düzenlenen uğurlama töreninde, kıyafetlerin Suriye'nin İdlib bölgesine gönderileceğini söyledi.

Kampanyanın TDV Konya Şubesi ve Mehir Vakfı tarafından organize edildiğini belirten Poçanoğlu, "Yardımlar İdlib bölgesi başta olmak Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapısına doğru hareket edecek. 2 tır insanı yardım malzemesi olarak kıyafet gönderiyoruz. TDV olarak bugüne kadar bölgeye 71 tır un, 8 tır gıda, 1 tır yatak, battaniye ve yastık gönderdik." şeklinde konuştu.

Ramazandan önce de 5 bin gıda kolisinin bölgeye gönderildiğini anımsatan Poçanoğlu, şöyle konuştu:

"Mevsim harman mevsimi, yaz mevsimi özellikle vatandaşlarımızı zekatlarını ve sadakalarını verme konusunda, mahsüllerinin öşürünü verme konusunda teşvik ediyorum. Bu tür merasimleri de insanlara örnek olsun diye yapıyoruz. Şehrimiz için bereket olsun diye düzenliyoruz. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Mehir Vakfı Mağazalar Müdürü Fatma Nur Aşcı da yardımların İdlib bölgesi başta olmak üzere Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.

Aşçı, "Tırlarımızda, Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtılmak üzere giyim, tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere 2 milyon 200 bin 783 lira değerinde 71 kalemden oluşan 15 bin 401 adet ürün bulunmaktadır." bilgisini verdi.

Konuşmanın ardından yardım tırları, dualarla uğurlandı.

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