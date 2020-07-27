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Konyalı 3 iş adamı "Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı" arasında yer aldı

KONYA HABERLERİ  | 27.07.2020 14:40 | Son Güncelleme

Konyalı 3 iş adamı, "Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı’ arasında yer aldı.Ekonomist Dergisi, ‘Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı’ Araştırması 2020 sonuçlarını açıkladı.

Konyalı 3 iş adamı, "Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı’ arasında yer aldı.
Ekonomist Dergisi, ‘Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı’ Araştırması 2020 sonuçlarını açıkladı. Araştırmada Konya Sanayi Odası ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ile Tosunoğulları Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu “Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı” arasında seçildi. Ekonomist Dergisi tarafından her yıl yapılan “Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı” araştırmasında, yaptıkları çalışmalarla şehirlerine ve bölgelerine yön veren, ekonomilerine katkıda bulunan isimler yer alıyor. Bu yıl yapılan araştırmada, geçtiğimiz yıl da “Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı” arasında seçilen Konya Sanayi Odası ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ile Tosunoğulları Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu yeniden yer aldı.
Ekonomist Dergisi araştırma sonuçlarını duyurduğu haberde, “Bu yıl sekizincisini açıkladığımız bu araştırma, listede yer alan iş insanlarına ekonomik, sosyal çabaları, sivil toplum kuruluşlarındaki faaliyetleri ve kentlerindeki kalkınmaya verdikleri destek nedeniyle bir anlamda alkış tutuyor” ifadelerine yer verdi.

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