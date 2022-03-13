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Konyalı annelerin ördüğü atkı ve bereler gönülleri ısıtıyor

13.03.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhtiyaç sahibi öğrenciler için başlatılan "Çocuklar Üşümesin" projesine destek veren annelerden Melek Kabak: - "Ördüklerimizi hediye etmek için çocukların yanına gittiğimizde gözlerindeki heyecanı, mutluluğu görünce bizler daha da mutlu oluyoruz" - Canan Ersöz: - "Bu iyilik hareketinin tadını alınca insan kolay kolay bırakamıyor. Çocuklar için elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz. Onlarca torunumuz oldu"

HAVVA DEREAĞZI - Konya'da bir grup gönüllü anne, ihtiyaç sahibi öğrencileri soğuktan korumak için ördüğü atkı ve berelerle gönüllere dokunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler için bir süre önce "Çocuklar Üşümesin" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında Meram ASEM Şiş Örgü Sınıfında eğitim gören 48 anne gönüllü olarak çocuklara yönelik atkı ve bere hazırlamak için kolları sıvadı.

Annelerin el emekleriyle ördüğü ürünler, soğuk havaların hüküm sürdüğü bugünlerde gönülleri ısıtıyor.

- İki ayda 1000'i aşkın atkı ve bere öğrencilere ulaştırıldı

Kurs eğitmeni Ebru Alagöz, AA muhabirine, önemli bir sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini, projeyle kentte bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Çocukların üşümesini istemediklerini dile getiren Alagöz, "Kursiyerlerimizle ördüğümüz atkı, bere gibi el işi ürünleri sadece şehir merkezine değil ilçelere, köylere ve birçok ilimize de gönderiyoruz. Yaklaşık iki ay önce hayata geçirdiğimiz projeyle, 1000'den fazla atkı ve bereyi öğrencilerimize gönderdik." dedi.

- Annelerin ısıtan desteği

Kursa 8 yıldır devam eden, 5 torunu bulunan Melek Kabak ise kursa örgü örmeyi çok sevdiği için başladığını, projeyi duyunca severek katıldığını ifade etti.

Kabak, hediye ettiği atkıların tek bir çocuğun bile yüzünde gülümseme oluşturmasının mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "Ördüklerimizi hediye etmek için çocukların yanına gittiğimizde gözlerindeki heyecanı, mutluluğu görünce bizler daha da mutlu oluyoruz. Hediye verdiğimiz çocuklar ördüklerimizi arkadaşlarına gösterip mutluluğunu paylaştı. Çok mutlu oldular, o an yaşadıkları sevinci anlatamam." diye konuştu.

- "Çocuklar için çalışmaya devam edeceğiz"

Kursa katılan 51 yaşındaki Canan Ersöz de ev hanımı olduğunu, boş durmak yerine elinden geldiği kadar yardıma ihtiyacı olan çocuklar için örgü öreceğini söyledi.

Çocukları en çok da hiç tanımadıkları kişiler tarafından düşünülüyor olmanın etkilediğini aktaran Ersöz, "Bizler bir insana yardımcı olma duygusunu, çocuklar da mutluluğu yaşadı. Anneanne ve babaanne olarak çocukların mutluluklarını paylaştık. Aileleri ve çocukları, hediye ettiğimiz atkı ve bereden çok onları düşünmüş olmamız mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Ersöz, verdikleri hediyelerle ısınan çocukları düşündüğünde içinin ısındığını anlatarak, çocukların teşekkür ederek kendilerine sarıldığında tüm yorgunluklarının geçtiğini belirtti.

"Bu mutluluğun resmi yapılamaz, çok duygulanıyoruz. Bu iyilik hareketinin tadını alınca insan kolay kolay bırakamıyor. Çocuklar için elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz. Onlarca torunumuz oldu. Onların da bir sürü örgücü anneannesi, babaannesi ve teyzesi oldu." ifadelerini kullanan Ersöz, sağlığı el verdiği sürece çocuklar için atkı ve bereler örmeye devam edeceğini, hatta çalışmalarını ilerletmek ve büyütmek istediklerini kaydetti.

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